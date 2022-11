Argan acquiert le plus grand site français de pièces et accessoires de Renault

(Boursier.com) — La foncière spécialisée en immobilier logistique Argan a fait l'acquisition du plus grand site français de pièces et accessoires de Renault Group dans le cadre d'un sale & lease-back. Situé dans la région de Sens (89), cet ensemble immobilier de 153.200 mètres carrés est dédié aux pièces et accessoires de Renault Group qui en sera désormais locataire sur une durée de 12 ans

Le site se destine à devenir le magasin central pour toute l'activité pièces détachées et accessoires en France, et ce, pour toutes les marques de Renault Group avec une capacité de plus de 70.000 références qui sera rapidement portée à plus de 90.000. Pour accompagner cette montée en charge, le groupe automobile a lancé un chantier d'automatisation qui sera opérationnel en 2023. L'enveloppe dédiée par Argan à cette nouvelle acquisition intègre un plan important d'investissements qui permettra de maintenir ce site aux derniers standards du marché.

Argan précise que cet actif représentera à lui seul 3,5% des loyers qui seront perçus par la foncière en 2023. " Cette transaction, initiée avant la dégradation de la conjoncture économique de ces derniers mois, a pu être financée à des taux relativement avantageux au regard de ce qui se pratique aujourd'hui ", souligne le groupe.