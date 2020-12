Argan acquiert deux plateformes logistiques d'une surface de 130.000 m(2)

Argan acquiert deux plateformes logistiques d'une surface de 130.000 m(2)









(Boursier.com) — ARGAN , unique foncière française cotée spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques PREMIUM, annonce l'acquisition d'un portefeuille de deux plateformes logistiques totalisant 128.000 m(2).

Le premier entrepôt, localisé à Neuville-aux-Bois (45) près d'Orléans, s'étend sur 84.000 m(2) répartis en 15 cellules. Cette plateforme à température dirigée est intégralement louée à FM LOGISTIC pour 9 ans fermes.

La seconde plateforme, située près de Nancy (54), a été construite en 2018 et développe une surface de 44.000 m(2). Ce site accueille deux locataires : CORA, enseigne d'hypermarchés appartement au groupe LOUIS DELHAIZE sur 6 cellules avec un bail d'une durée ferme résiduelle de 9 ans, et VIGNERON LOGISTIQUE, entreprise de stockage et distribution dans la région du Nord et du Grand Est de la France sur 1 cellule.

Ces deux plateformes de classe A, de construction récente et connectées aux axes autoroutiers majeurs, s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement d'ARGAN, notamment sur le segment des plateformes XXL.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d'affaires annuel 2020

20 janvier : Résultats annuels 2020.