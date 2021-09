Argan a livré à Amazon sa nouvelle plateforme logistique de 185.000 m2 à proximité de Metz

(Boursier.com) — Argan , unique foncière française cotée spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts logistiques PREMIUM, a livré cet été à son client AMAZON France sa nouvelle plateforme logistique à la pointe des standards technologiques et environnementaux qui avait été initiée en 2018

C'est sur la commune d'Augny, à 5 kilomètres au sud de Metz, qu'Amazon France a réceptionné cet été son nouvel outil logistique de pointe, dans le respect du calendrier prévu.

Avec une implantation de 50.000 m(2) au sol optimisée sur 4 niveaux, ce nouveau site développe au total 185.000 m(2), dont 5.000 m(2) de bureaux. Le rez-de-chaussée, dédié aux opérations de livraison/expédition, est complété par trois étages de stockage automatisé et de préparation de commandes où des robots circulent pour apporter les produits directement aux opérateurs.

Un projet socialement et écologiquement responsable

Pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme, AMAZON a annoncé le recrutement de 1.000 salariés en CDI sur ce site à horizon de trois ans.

Par ailleurs, le site n'a engendré aucune nouvelle artificialisation de sols et s'inscrit pleinement dans les objectifs communs à ARGAN et AMAZON en matière de respect de l'environnement et d'utilisation responsable des ressources. Edifié sur l'ancienne base aérienne militaire désaffectée de Frescaty, la structure en étages de la plateforme logistique a permis de limiter l'emprise au sol du projet à 50.000 m(2) tout en optimisant les capacités de stockage sur 4 niveaux.

La centrale photovoltaïque installée en toiture produit 500 MWh par an (avec une possibilité d'extension) destinés à l'autoconsommation d'AMAZON. Le système de récupération des eaux de pluie, la végétalisation du site et les autres avancées environnementales intégrées au projet autorisent une certification BREEAM Very Good.

Les excellentes performances énergétiques de cette plateforme ont permis son financement à l'aide d'un prêt éco-responsable à impact social & environnemental positif accordé par un pool composé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Bpifrance et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a agi en qualité d'arrangeur et de coordinateur green.

