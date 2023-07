Argan a décidé de fermer le robinet des emprunts

(Boursier.com) — La foncière Argan a vu son résultat net récurrent part de groupe augmenter de 8% à 62,8 ME au 30 juin 2023, représentant 69% des revenus locatifs. Les revenus locatifs avaient augmenté de 11% à 90,9 ME sur ce premier semestre 2023.

Intégrant l'effet de la variation de juste valeur du patrimoine pour -332,6 ME, le résultat net part du groupe s'établit cependant à -267 ME pour les six premiers mois de 2023. La valorisation du patrimoine livré (hors actifs immobiliers en cours de développement) s'établit 3,64 MdsE hors droits (3,85 MdsE droits compris). Argan explique la baisse de valorisation enregistrée par rapport au 31 décembre 2022 par la décompression des taux de capitalisation enregistrée sur la période : passés de 4,45% à 5,0% hors droits, soit 4,75% droits compris pour un taux Prime de 4,5% (Source : CBRE).

Le taux moyen de la dette au 30 juin 2023 reste assez bas à 2,1%, contre 1,5% au 31 décembre 2022, pour une maturité de 5,9 ans. Le recours à des financements de long terme et à taux fixes ou bénéficiant d'instruments de couverture permet au Groupe de contenir l'impact de l'évolution des taux d'intérêt sur le coût de sa dette. En effet, cette dernière est composée de 58% de dette à taux fixe, 30% de dette à taux variable couverte (avec des instruments de couvertures qui s'activent pour la majeure partie dès que l'Euribor 3 mois atteint 1,5%) et 12% de dette à taux variable.

Ainsi, en dépit du contexte actuel de forte hausse des taux depuis le premier semestre 2022, le Groupe n'attend pas d'augmentation significative du coût de sa dette. Ce dernier devrait ainsi s'établir à environ 2,4% pour 2023 sur la base d'un taux Euribor 3 mois de 3,5% sur l'ensemble de l'année.

Le NRV (l'ANR de reconstitution) s'établit à 89,3 euros par action au 30 juin 2023 (-15% sur six mois). La baisse significative de 14,8 euros de l'ANR EPRA NTA par action par rapport au 31 décembre 2022 provient principalement de la variation de valeur du patrimoine (-14,3 euros).

Dans un cycle économique où le recours à la dette se paye très cher, Argan a décidé de fermer le robinet des emprunts pour financer son développement, tout en remboursant ses emprunts amortissables à hauteur de 100 ME/an.

Argan confirme son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME et anticipe une croissance annuelle moyenne de ses revenus locatifs proche de +10% sur la période 2023-2024 sur la base du périmètre actuel. L'objectif de résultat récurrent net 2023 reste à 124 ME pour un dividende attendu à 3,15 euros contre 3 euros en 2022.