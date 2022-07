Ardian, Tikehau, Casino et Bpifrance signent en vue d'une participation majoritaire d'Ardian dans GreenYellow

(Boursier.com) — Ardian annonce la signature avec le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance, d'un accord permettant à Ardian de devenir actionnaire majoritaire de GreenYellow, pionnier français de la production d'énergie solaire décentralisée et de l'efficacité énergétique au service de la transition énergétique de ses clients, tant en France qu'à l'international. La transaction valorise la société à 1,4 MdE. Le groupe Casino, Bpifrance et Tikehau Capital réinvestissent aux côtés d'Ardian. Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino et dirigée depuis sa création par Otmane Hajji (Président) et Philippe Houins (Directeur Général en charge des Opérations), GreenYellow vise à accélérer la trajectoire bas carbone des grandes entreprises à travers le monde. L'entreprise propose une offre complète aux entreprises pour les accompagner dans leur transition énergétique depuis l'accès à l'énergie verte à coût réduit jusqu'à l'optimisation de leur consommation énergétique.

Tikehau Capital et Bpifrance avaient investi 150 millions d'euros dans GreenYellow en 2018 en vue d'accélérer son développement. Aujourd'hui leader sur ces marchés, GreenYellow a connu une forte croissance et opère à ce jour dans plus de 15 pays sur 4 continents. Ardian, fort de son expérience dans le secteur des énergies renouvelables, avec plus de 7.5 GW installés à travers le monde, et dans les nouvelles technologies comme les batteries de stockages ou l'hydrogène vert, apportera à la Société et à l'équipe de management les ressources nécessaires afin de soutenir son ambitieux plan de développement. Dans le cadre de la Transaction, le groupe Casino, incubateur et actionnaire de référence de GreenYellow depuis 2007, conservera une participation minoritaire et restera un partenaire commercial de la Société. De même, Bpifrance et Tikehau Capital, "convaincus par le potentiel de croissance de GreenYellow", réinvestiront une partie de leurs produits de cession dans la Société. Le projet d'Ardian et des actionnaires historiques prévoit également d'associer au capital l'équipe de management et les salariés.