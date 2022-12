Arcure : un niveau historique de prises de commandes

(Boursier.com) — Arcure confirme la forte accélération de son développement. La société a enregistré entre janvier et novembre 2022 une prise de commandes de près de 13 millions d'euros, un record historique depuis sa création.

"Les prises de commandes en 2022 atteignent un niveau historique ! Nous avons renforcé nos positions commerciales sur l'ensemble de nos marchés et de nos géographies. Nous sommes donc très confiants pour la fin de l'exercice 2022 et pour les années à venir. Nous pourrons nous appuyer en effet sur l'accélération de nos activités aux Etats-Unis ainsi que sur la montée en puissance du Blaxtair Origin. Quelques mois après son lancement, il rencontre déjà un beau succès et deviendra dès 2023 le premier contributeur à notre chiffre d'affaires", commente Franck Gayraud, Directeur général d'Arcure.