Arcure : succès de l'appel au marché

(Boursier.com) — Arcure fait part du succès de son augmentation de capital de 2 millions d'euros réalisée auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers (via la plateforme PrimaryBid). L'Opération, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 2 ME, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 655.740 actions nouvelles ordinaires, représentant 13% du capital existant de la Société avant l'AK.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 3,05 euros par action, représentant une décote de 10,3% par rapport au cours de clôture de l'action Arcure au 15 juin, soit 3,40 euros, et de 12,3% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action Arcure des 5 dernières séances de bourse sur Euronext Growth précédant sa fixation (i.e. du 9 au 15 juin inclus), soit 3,4778 euros.

La demande globale s'est élevée à 2,55 ME, provenant à 80% de la part d'investisseurs institutionnels et 20% de la part de particuliers, soit un taux de sursouscription de 128% du montant de l'offre.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Opération ainsi que leur admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth sous le code ISIN FR0013398997 (code mnémonique : ALCUR) interviendra le 20 juin. Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et conféreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Opération sera portée à 0,88%.

Pour rappel, parallèlement à cette AK, Arcure a signé avec le fonds Inveready la documentation définitive d'émission d'obligations convertibles en actions ("OCA 2022") pour un montant total de 4 ME.

Patrick Mansuy, Président et co-fondateur d'Arcure, déclare : "le succès de cette augmentation de capital témoigne de la confiance des investisseurs, que nous remercions, à l'égard des projets d'Arcure et de ses ambitions. Avec cette augmentation de capital et l'émission obligataire, Arcure dispose aujourd'hui d'une structure financière renforcée, en adéquation avec sa stratégie de croissance rentable, avec un objectif de doublement de son chiffre d'affaires à l'horizon 2024. Avec ce renfort, Arcure ambitionne de devenir un acteur clé de l'Intelligence Artificielle au service de l'autonomie des véhicules industriels".