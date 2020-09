Arcure renforce son déploiement commercial sur le territoire australien

Arcure renforce son déploiement commercial sur le territoire australien









(Boursier.com) — Arcure , PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, renforce son déploiement commercial sur le territoire australien. En juillet 2019, Arcure a été sélectionnée par le consortium Lendlease Samsung Bouygues Joint-Venture (LSBJV) pour équiper les engins oeuvrant sur le chantier WestConnex M4-M5 Link à Sydney avec le Blaxtair(R), la solution de référence dans la protection périmétrique autour des véhicules industriels. Cet immense chantier, qui a débuté fin 2018 et devrait s'achever en 2023, vise à réaliser deux tunnels à quatre voies, longues de 7,5 kilomètres, reliant les autoroutes M4 et M5.

Arcure a équipé dans un premier temps plus de 80 véhicules du chantier WestConnex avec la solution Blaxtair. Après plusieurs mois d'utilisation, le consortium généralise désormais son utilisation et demande à ses sous-traitants de s'équiper afin de protéger au mieux les employés de ce projet d'infrastructure d'envergure. UPG, le partenaire de distribution d'Arcure en Australie depuis un an, continue de commander des Blaxtair pour ce chantier qui dispose à ce jour de 150 unités en fonctionnement. UPG, continuera d'installer les Blaxtair et d'en assurer le support.

Après les chantiers de Crossrail et Lee Tunnel à Londres, Shatin to Central Link à Hong-Kong, le Grand Paris notamment, ce nouveau succès installe désormais Blaxtair(R) comme la référence internationale auprès des grands maîtres d'oeuvre des plus gros chantiers d'infrastructure.

Fort de cette référence, UPG poursuit en parallèle ses ventes de Blaxtair non seulement dans ses secteurs de prédilection (construction, exploitation minière) mais débute également sa commercialisation après d'autres secteurs d'activités dans l'industrie (entrepôts industriels, industries lourdes, du recyclage ou agroalimentaires). Ce distributeur d'Arcure en Australie propose ainsi de renforcer la sécurité autour des engins industriels (chargeuses, pelles, rouleaux compresseur, tombereaux, chariots élévateurs) et confirme être un partenaire de premier choix pour représenter Blaxtair en Australie.