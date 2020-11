Arcure : renforce sa gamme de produits avec Blaxtair Connect

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arcure renforce sa gamme de produits avec Blaxtair Connect, une offre connectée permettant de franchir un cap supplémentaire dans la gestion et la prévention des accidents.

Arcure propose désormais une solution complète et unique au monde pour piloter la sécurité des piétons autour des engins industriels et ainsi éviter les collisions. Blaxtair Connect transmet dans le Cloud les données de la caméra 3D Blaxtair pour les analyser et aider quotidiennement les responsables Santé Sécurité au Travail à renforcer la sécurité de leur site. Blaxtair Connect révolutionne la sécurité des personnes autour des machines pour atteindre l'objectif "zéro accident" recherché par les entreprises en leur permettant d'agir de façon proactive sur les risques de collisions engins/piétons et de les réduire ainsi drastiquement.

Blaxtair Connect est pourvu d'une centrale télématique et d'une antenne. Un serveur récolte de façon sécurisée toutes les données de la flotte de véhicules équipés de Blaxtair (nombre de détections de piétons, horodatage et géolocalisation, ...), partout dans le monde. Ces données sont présentées sur un portail en ligne, accessible depuis n'importe quelle connexion internet. Celui-ci permet d'identifier aisément les zones de coactivité engins/piétons ainsi que les machines les plus dangereuses et de déterminer les lieux et horaires où le risque d'accidents est le plus fort. Les entreprises peuvent ainsi mener des actions pertinentes et ciblées sur les flux, processus et comportements engendrant des situations critiques et suivre au jour le jour l'efficacité de ces mesures de prévention mises en place, à l'aide d'indicateurs pertinents.

Blaxtair Connect complète le produit phare d'Arcure, Blaxtair, en étoffant l'offre standard. Il peut potentiellement équiper tous les Blaxtair déjà en service, soit plus de 8.000 unités à ce jour. Il est proposé sous forme d'abonnement, ce qui facilite son adoption, et pourrait représenter un revenu complémentaire jusqu'à 20% à la vente d'un Blaxtair. Ses fonctionnalités sont appelées à s'enrichir progressivement.