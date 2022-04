Arcure remporte deux succès commerciaux majeurs en quelques jours sur le marché américain

(Boursier.com) — Deux industriels majeurs, un leader mondial de l'agro-chimie et un équipementier automobile de rang un, ont sélectionné Blaxtair, le produit phare d'Arcure, pour équiper leurs flottes de chariots élévateurs aux Etats-Unis. Cela représente plus de 1.000 Blaxtair qui seront à fournir à partir de cette année.

Le choix de ces deux groupes américains confirme le potentiel du marché des Etats-Unis sur lequel Arcure prévoit une croissance importante de son chiffre d'affaires dès cette année et pour les années à venir.

Dans l'industrie, hommes et machines évoluent souvent dans le même environnement. Cette coactivité engendre un fort risque de collisions à l'origine de nombreux accidents. Blaxtair répond à cette problématique en améliorant la sécurité des piétons autour des engins. Grâce à des algorithmes d'IA, le système détecte et localise les personnes en situation de danger et alerte le conducteur pour éviter les accidents graves sur les sites.

" Ce nouveau succès à l'international confirme la place de leader mondial occupée par notre solution de détection de piétons à base d'intelligence artificielle. Cette accumulation de succès récents montre que notre positionnement sur les marchés de la sécurité et de l'autonomie de véhicules industriels répond aux attentes des grands industriels mondiaux " indique Jean-Gabriel Pointeau, Directeur Commercial et Membre du Directoire d'Arcure.