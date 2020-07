Arcure : prudence affichée malgré un bon 1er semestre

Arcure : prudence affichée malgré un bon 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Arcure pour le 1er semestre de l'exercice 2020 s'établit à 3,7 ME, en progression de +16% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Arcure enregistrait sur les premiers mois de l'année une forte croissance, dans la lignée du 2nd semestre 2019 (+33%), puis cette dynamique a été largement perturbée par la crise sanitaire.

Si l'activité commerciale a marqué un arrêt assez net dans la plupart des pays européens et aux Etats-Unis à la mi-mars, Arcure a pu bénéficier d'une reprise plus précoce de l'activité en Asie ou en Allemagne.

Les sites de production en Normandie et à Soisson n'ont jamais cessé de fabriquer et livrer des Blaxtair et des Oméga, même pendant la période de confinement, avec des cadences adaptées.

En juin, Arcure a obtenu de ses partenaires bancaires (Banque Populaire, BNP Paribas et Bpifrance) un prêt garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 2 ME. Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'Etat français est remboursable dans 1 an, avec possibilité pour Arcure de choisir de rembourser sur une période pouvant aller jusqu'à 5 années, à des conditions qui seront fixées, le cas échéant, dans un an.

Ce prêt permet de renforcer la trésorerie de la société qui s'élève ainsi à 6 ME au 30 juin (dont 1 ME de PGE déjà perçu sur les 2 ME obtenus), un niveau permettant à Arcure de disposer de la flexibilité nécessaire dans un contexte économique encore incertain.

Dans le contexte qui demeure incertain quant à la rapidité et à la vigueur de la reprise économique, Arcure observe une reprise de son activité depuis la fin de la période de confinement en France et plus particulièrement depuis début juillet. A ce stade, la société reste prudente sur le second semestre et fera un point, à l'occasion de la présentation de ses résultats semestriels, sur ses perspectives.

Evolution du Directoire

Le siège de membre du Conseil de surveillance libéré après la démission d'Inocap ne sera pas renouvelé. Le Conseil de surveillance sera désormais composé de 6 membres dont 3 femmes et 3 indépendants.

La société procède en parallèle à la nomination de Jean-Gabriel Pointeau en qualité de membre du Directoire. Entré chez Arcure en 2013, Jean-Gabriel Pointeau est Directeur commercial du groupe depuis septembre 2014.