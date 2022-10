Arcure primé

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, a remporté le prix EuroTest-Preis 2022 de la caisse de prévoyance professionnelle allemande BG BAU pour Blaxtair Origin, sa solution la plus avancée de détection de piétons pour prévenir les accidents avec les engins industriels et ainsi sauver des vies.

Lancé en mai 2022, Blaxtair Origin est un système intelligent de détection de piétons pour éviter les collisions avec les véhicules industriels, en marche arrière et avant. Blaxtair Origin alerte non seulement les conducteurs du danger sans alarmes inutiles, mais permet également de contrôler et de réduire les risques d'accidents. Avec des performances sans équivalent sur le marché, compacte, robuste, connectée, évolutive, facile à installer et éco-conçue, la caméra IA 2D du Blaxtair Origin est la seule capable de détecter et de localiser précisément les piétons, dans n'importe quelle posture (debout, accroupis ou occultés) et dans les environnements de travail les plus exigeants. Elle détecte en temps réel, à une vitesse record sur le marché (200 ms en moyenne), et est compatible avec tous les types et marques de véhicules industriels (chariots élévateurs, chargeuses, pelles, ...).