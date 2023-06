Arcure poursuit son internationalisation avec deux succès commerciaux pour plus de 500 Blaxtair

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, annonce avoir été sélectionné par deux industriels majeurs pour équiper leur flotte de Blaxtair.

Ces partenariats d'envergure prévoient l'acquisition en tout de plus de 500 Blaxtair au cours des 3 prochaines années. Ces succès confirment la pertinence de la stratégie d'internationalisation d'Arcure.

Un acteur majeur du secteur de l'emballage a sélectionné Arcure pour équiper ses engins industriels dans plusieurs pays. Cette nouvelle collaboration est prometteuse puisque cet acteur prévoit l'acquisition de Blaxtair pour équiper ses engins - chariots élévateurs et chargeuses - en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe sur les 3 prochaines années. Il est prévu d'équiper tous les véhicules de Blaxtair Origin (à l'avant et à l'arrière), offrant ainsi une sécurité optimale et une gestion efficace des risques d'accidents. Blaxtair a également été choisi par l'un des leaders mondiaux de l'acier pour équiper ses engins industriels dans plusieurs pays en Europe.

Confiance réaffirmée dans les perspectives de développement à court et moyen terme

La signature de ces accords corrobore l'accélération de l'activité prévue par Arcure pour 2023 et 2024. La société confirme ainsi sa capacité à réaliser son objectif de croissance à deux chiffres en 2023, et à atteindre un chiffre d'affaires de plus de 20 MEUR1 en 2024.

À moyen terme, Arcure constate une croissance exponentielle du marché de la détection des piétons et plus largement une demande accrue de ses clients et prospects pour des solutions embarquées d'intelligence artificielle pour des flottes industrielles plus sûres, digitales et autonomes. La société est ainsi engagée dans de nombreuses discussions avec des acteurs d'envergure (OEM et industriels) pour de nouveaux partenariats commerciaux à l'international.