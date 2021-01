Arcure : partenariat avec Bouygues Telecom

Arcure : partenariat avec Bouygues Telecom









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, a retenu Objenious, marque IoT du groupe Bouygues Telecom, comme partenaire de sa solution Blaxtair Connect. Unique au monde et déjà primée à l'international, cette solution connectée se positionne comme un futur acteur majeur de la prévention et de la sécurité industrielle , indique Arcure.

Arcure a choisi Objenious by Bouygues Telecom pour le conseiller et l'accompagner dans le choix des solutions technologiques IoT disponibles et sur l'intégration de la connectivité de son produit standard Blaxtair historique. En France, comme à l'international, les données captées par Blaxtair Connect, sont collectées grâce au réseau 4G de Bouygues Telecom. Une interface dédiée à l'exploitation de ces données permet de déterminer des actions à mettre en oeuvre mais également de mesurer leur efficacité pour prévenir et anticiper les accidents.