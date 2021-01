Arcure maintient une croissance d'activité en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Arcure pour l'exercice 2020 s'établit à 7,84 millions d'euros, en croissance de +2,8% (7,63 ME en 2019), dans un contexte macroéconomique largement perturbé par la crise sanitaire liée à la pandémie.

Après un début de 1er semestre dans la lignée du 2e semestre 2019 (+33% vs 2e semestre 2018), l'activité a été perturbée par la crise sanitaire. La 2e moitié de l'année est également contrastée avec les impacts, sur le chiffre d'affaires du second semestre, dû au net ralentissement de l'activité commerciale pendant la période du premier confinement au printemps 2020 suivi d'une dynamique plus favorable au dernier trimestre (+15% vs. 2019). Les ventes à l'international (69% du CA) progressent de +21,8% avec une forte progression de l'activité sur la zone Asie-Pacifique, portée notamment par le déploiement de la solution Blaxtair sur le méga chantier autoroutier WestConnex à Sydney et le partenariat de distribution avec UPG sur le territoire Australien. La baisse de l'activité en France reflète un certain attentisme des clients grands comptes industriels sur leurs projets d'équipement de flotte, qu'ils ont néanmoins confirmés.

Perspectives 2021

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue le besoin croissant de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel et renforce ainsi l'attractivité d'Arcure auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers). Arcure dispose de la présence commerciale adaptée sur ses principaux marchés européens et également en Asie (bureau à Hong Kong et distributeurs de premier plan en Australie et au Japon) et aux Etats-Unis avec le déploiement d'une filiale pour développer ce marché à fort potentiel. L'implantation géographique réussie d'Arcure lui permet de saisir la reprise partout où elle se manifeste.

Dans un contexte macro-économique toujours incertain, la société prévoit néanmoins, pour l'exercice 2021, une croissance de son activité supérieure à celle enregistrée en 2020. Arcure souhaite par ailleurs donner la priorité à l'amélioration de la rentabilité du Groupe sur son périmètre d'activité actuel. Enfin, la société travaille à l'actualisation de son plan stratégique à moyen terme, qu'elle présentera à l'occasion de la publication de ses résultats annuels en mars prochain.