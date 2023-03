Arcure : léger bénéfice en 2022

(Boursier.com) — Arcure annonce pour l'année 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 25% à 13 ME, porté par la poursuite du développement en France, en Europe et le doublement de l'activité aux États-Unis. Arcure réalise une marge brute de 6,6 ME en hausse de 24% et représentant 51% du chiffre d'affaires. Le maintien à un haut niveau du taux de marge brute "atteste des efforts de la Société pour optimiser ses coûts de production tout en ajustant au plus juste ses prix de vente". Dans la continuité du premier semestre, l'excédent brut d'exploitation enregistre une nette amélioration de 1 ME pour atteindre 1,1 ME. Les charges de personnel sont contenues à 5,8 ME en 2022 (contre 5,3 ME en 2021) après une phase de renforcement des équipes de R&D et commerciales réalisée sur le précédent exercice. Pour la première fois depuis l'introduction en bourse, la Société génère un résultat net positif à 0,05 ME, contre une perte de 2,2 ME en 2021.

Arcure a réalisé en juin 2022 une levée de fonds, afin d'accompagner la mise en oeuvre de sa stratégie et en particulier le déploiement rapide de Blaxtair Origin. Elle comprenait une augmentation de capital de 2 ME auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels et une émission d'un emprunt obligataire convertible de 4 ME auprès d'Inveready. Au 31 décembre 2022, les capitaux propres étaient de 5,1 ME pour une trésorerie brute de 4,9 ME et une dette financière nette de trésorerie de 0,1 ME.

À mars 2023, "l'activité commerciale est dynamique, aussi bien en France qu'aux États-Unis", ajoute le groupe, qui anticipe la poursuite de l'activité à un niveau très soutenu, en continuité avec la forte progression enregistrée en 2022. Arcure vise ainsi, pour l'exercice 2023, une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité. La Société confirme également son objectif de réaliser de l'ordre de 20 ME de chiffre d'affaires à horizon 2024, soit un doublement par rapport au niveau de 2021 à périmètre constant. Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.