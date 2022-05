Arcure lance un emprunt obligataire convertible de 4 ME

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, a signé un protocole d'accord avec Inveready dans le cadre d'un projet d'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant nominal de 4 millions d'euros visant à accompagner la société dans sa trajectoire de croissance.

La durée de l'emprunt obligataire convertible est de 5 ans à compter de la date d'émission des OCA 2022. Le montant de l'emprunt obligataire est de 4 ME.

Ce financement permettra à Arcure d'accompagner ses ambitions de croissance rentable, avec un objectif de doublement de son chiffre d'affaires à l'horizon 2024. La stratégie de croissance mise en oeuvre comprend notamment le déploiement rapide de Blaxtair Origin.

Commercialisé sur la seconde moitié de 2022, Blaxtair Origin offre des performances supérieures au Blaxtair 3 (distance, postures, évolutivité, etc.), une connectivité native et un encombrement très réduit, élargissant la taille de son marché.

Avec Blaxtair Origin, Arcure entend accroître, à moyen terme, le nombre de Blaxtair installés par machine ainsi que les revenus récurrents de service associés et augmenter significativement la marge brute de la société.

Patrick Mansuy, Président et co-fondateur d'Arcure, explique : "Arcure connait actuellement une belle dynamique sur le développement de ses activités et dispose d'un potentiel de croissance embarquée conséquent pour 2022. Nos solutions sont plébiscitées par des constructeurs partenaires et par de nombreux grands comptes internationaux dont plus d'une dizaine sont actuellement engagés dans l'équipement de l'ensemble de leur flotte de véhicules. Plusieurs dizaines d'autres groupes pourraient progressivement annoncer l'adoption du Blaxtair au cours des prochains semestres. La Société entend mettre à profit les fonds qui seraient levés dans le cadre de cette émission obligataire pour intensifier son développement, notamment en capitalisant sur les récents succès commerciaux aux Etats-Unis et en accélérant le lancement prochain de Blaxtair Origin".

Ce projet d'emprunt obligataire convertible en actions sera notamment soumis à approbation, lors l'Assemblée générale du 9 juin.

Dans le cadre de l'accord signé conclu, Inveready aura la possibilité d'exercer son droit de conversion, à sa discrétion, à partir du 19e mois à compter de la date d'émission des OCA 2022.