Arcure : la plus importante livraison de Blaxtair réalisée sur le marché américain

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste français de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, accélère sa conquête commerciale des Etats-Unis en réalisant sa plus importante livraison de Blaxtair sur le continent à l'un des leaders mondiaux des produits agrochimiques et pharmaceutiques.

Arcure a été sélectionné en avril 2022 par deux industriels pour équiper leurs flottes de chariots élévateurs aux Etats-Unis avec au total plus de 1.000 Blaxtair. Au 2e semestre 2022, Arcure livre le premier tiers de ces quantités à un groupe industriel à la renommée internationale et spécialisé en chimie et produits pharmaceutiques. Plus de 300 véhicules répartis sur 35 sites seront équipés afin d'améliorer la sécurité de la flotte et de protéger la vie des collaborateurs.

Cette vente importante s'inscrit dans une relation commerciale de long terme construite par Arcure avec ce groupe industriel. Cette relation a débuté, il y a près de 4 ans, par des tests en Belgique sur des chariots élévateurs du groupe.

"Arcure confirme son implantation solide aux Etats-Unis, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, représentant 13,5% du chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Nous réalisons l'une des livraisons les plus importantes de notre histoire aux États-Unis. Cette dynamique positive devrait se poursuivre. En effet, de nombreux essais sont en cours dans d'autres grands groupes industriels américains aux potentiels très importants, offrant des perspectives florissantes pour Arcure", déclare Franck Gayraud, CEO d'Arcure et de Blaxtair Inc.