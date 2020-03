Arcure : intègre le dispositif CITF à Hong Kong

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Déjà très présente au Japon, Arcure suit la feuille de route de son développement à l'international en renforçant sa présence en Asie avec l'ouverture récente de son bureau à Hong Kong.

Arcure renforce sa présence commerciale en Asie avec son intégration au sein du dispositif hong-kongais CITF (Construction Innovation & Technology Fund). Elle permet à sa caméra intelligente Blaxtair de bénéficier des avantages financiers et de la renommée de ce programme d'excellence.

Dispositif Blaxtair subventionné

Le dispositif CITF a été mis en place à Hong Kong pour encourager l'adoption de méthodes de construction et de technologies innovantes pour promouvoir la productivité, améliorer les performances environnementales et la sécurité des chantiers. Il consiste en une liste très fermée de produits dont l'achat est subventionné par l'administration locale à hauteur de 70% du montant d'achat, avec un plafond à 800 k$. Très reconnu à Hong Kong, ce dispositif permettra à Arcure d'améliorer la sécurité des nombreux sites industriels et chantiers en cours et à venir sur ce territoire au fort développement.

Notre intégration dans le dispositif CITF va permettre à Arcure d'accélérer son développement sur le marché asiatique. Nous sommes fiers de voir notre technologie Blaxtair reconnue par ce territoire dont l'exemplarité des pratiques de construction est reconnue dans toute l'Asie du Sud-Est. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires pour renforcer la sécurité sur les sites industriels à l'international , souligne Franck Gayraud, CEO et co-fondateur d'Arcure.

Le Blaxtair fonctionne avec des algorithmes d'Intelligence Artificielle et de stéréovision pour prévenir les collisions entre les véhicules industriels (chariots élévateurs, engins de chantier) et les piétons qui évoluent autour de ces véhicules. Toujours unique sur le marché mondial après 10 ans d'existence, le Blaxtair a été vendu à plus de 7.000 exemplaires dans une trentaine de pays.

Rappelons que le Blaxtair réalise plus de 50% de ses ventes à l'étranger, mais est entièrement conçu et fabriqué en France. Arcure équipe et sécurise des sites industriels dans le monde entier et en particulier un nombre grandissant de méga-chantiers à l'international : EOLE à La Défense, le chantier Crossrail à Londres, le méga-chantier de liaison autoroutière WestConnex de Sydney, le chantier des Jeux Olympiques de Tokyo...