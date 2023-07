Arcure innove dans la sécurité des engins industriels

(Boursier.com) — Le groupe international spécialiste de l'Intelligence Artificielle, Arcure, étoffe son offre en mettant sur le marché une fonction de localisation indoor des véhicules (dite 'zoning') et de détection d'objets spécifiques (DOS : Détection d'Objets Singuliers), accessibles à tout possesseur d'un Blaxtair Origin.

Arcure a récemment mis sur le marché sa nouvelle version, le Blaxtair Origin, dotée d'une connectivité native et de performances nettement améliorées. Il bénéficie également d'une évolutivité permettant d'offrir progressivement de nouvelles fonctionnalités aux clients sous forme de modules logiciels téléchargeables. Dans cet environnement technologique novateur, les fonctions DOS (Détection d'Objets Singuliers) et 'zoning' sont des options logicielles payantes et téléchargeables dans le Blaxtair Origin. Elles répondent à deux besoins forts des utilisateurs d'engins :

1. Détecter la présence et la position d'objets particuliers dans la zone d'utilisation de l'engin (autres que les piétons) pour l'option DOS ;

2. Adaptation automatique de la vitesse des véhicules qui pénètrent dans des zones spécifiques pour l'option Zoning.

Avec ces nouvelles capacités, Blaxtair entend s'affirmer "comme la solution de sécurité incontournable pour les engins industriels et favorise ainsi l'adoption de ses solutions à l'échelle mondiale, conformément à sa stratégie de déploiement commercial à l'international".