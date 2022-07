Arcure : hausse de 3,2% du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — L 'activité semestrielle d'Arcure s'établit à 5,2 millions d'euros. La société connaît donc un haut niveau d'activité au 1er semestre de l'exercice 2022, avec une progression de +3,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La France représente 32,5% du chiffre d'affaires.

Malgré une activité commerciale en hausse significative, la croissance du chiffre d'affaires a toutefois été temporairement atténuée par des difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques. Elles ont conduit ponctuellement à ralentir la production malgré les mesures d'adaptation prises par la société (diversification des sources d'approvisionnement, évolution ponctuelle des designs, hausse des prix de vente, etc.). Les pénuries ont également impacté les cadences de production des constructeurs, contraignant la société à retarder certaines livraisons. Les ventes aux constructeurs d'engins (24% du chiffre d'affaires) qui proposent des équipements Blaxtair en montage usine (OEM) sont en léger retrait sur le semestre (-5,1%) compte tenu de ce contexte. Mais ce canal de distribution représente un potentiel de croissance important à moyen terme, avec la généralisation progressive de l'intégration de Blaxtair à l'ensemble des réseaux des constructeurs partenaires. L'activité commerciale a d'ailleurs été dynamique sur le semestre, laissant présager une reprise de la croissance à de hauts niveaux, et aucune annulation de commande n'a été enregistrée.

Perspectives 2022

Arcure anticipe un niveau d'activité commerciale très soutenu sur le second semestre qui conduira à une augmentation de ses volumes, sous réserve que les tensions liées aux pénuries ne s'amplifient pas. La société maintient son objectif, pour l'exercice 2022, d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et d'une amélioration sensible de sa rentabilité.

Le second semestre devrait, en effet, bénéficier de la demande soutenue de la part de grands comptes actuellement engagés dans une démarche d'équipement de l'ensemble de leurs sites et des constructeurs partenaires. Le vivier commercial est riche en France et à l'international, en particulier aux Etats-Unis. La croissance sur la deuxième partie de l'exercice sera aussi portée par le lancement de Blaxtair Origin. Ce nouveau produit est un relais important de croissance pour la société, car il permettra d'accroître, à moyen terme, le nombre de Blaxtair installés par machine ainsi que les revenus récurrents de services associés et la marge brute.

Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels, et vise à doubler son chiffre d'affaires à horizon 2024.