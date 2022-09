Arcure : EBE positif au premier semestre

(Boursier.com) — Arcure annonce pour son premier semestre 2022 un chiffre d'affaires à 5,2 ME, en croissance de 3,4% dans un contexte de pénuries et un effet de base exigeant, pour un excédent brut d'exploitation positif de 177 KE dès le 1er semestre - pour la première fois depuis l'IPO sous l'effet notamment des mesures d'optimisation des charges face aux tensions inflationnistes. Le résultat d'exploitation est positif de 288 KE, contre une perte de 1,16 ME un an avant. Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 259 KE, contre 1,18 ME de pertes au premier semestre 2021.

Afin d'accompagner la mise en oeuvre de sa stratégie et en particulier le déploiement rapide de Blaxtair Origin, Arcure a réalisé en juin 2022 une levée de fonds composée d'une augmentation de capital de 2 ME auprès d'investisseurs particuliers et institutionnels et de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de 4 ME auprès d'Inveready. Au 30 juin 2022, les capitaux propres étaient de 5,3 ME (contre 3,5 ME à fin décembre 2021) pour une dette financière nette de trésorerie de 2,3 ME.

Le second semestre devrait bénéficier de la demande soutenue de la part de grands comptes actuellement engagés dans une démarche d'équipement de l'ensemble de leurs sites et des constructeurs partenaires. Le vivier commercial est riche en France et à l'international, en particulier aux États-Unis, où la Société accélère sa conquête commerciale. La croissance sur la deuxième partie de l'exercice sera aussi portée par le lancement de Blaxtair Origin, qui a reçu un excellent accueil lors de sa présentation aux salons LogiMAT et IFAT en Allemagne fin mai 2022, où de premières commandes ont déjà été enregistrées. Ce nouveau produit est un relai important de croissance pour la Société car il permettra d'accroître, à moyen terme, le nombre de Blaxtair installés par machine ainsi que les revenus récurrents de services associés et la marge brute de la Société.

Pour accompagner le déploiement rapide de Blaxtair Origin et la réalisation de ses ambitions, Arcure peut compter sur sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins, son implantation internationale ainsi que sur sa structure financière renforcée suite au succès de sa levée de fonds. Idéalement positionnée pour devenir un acteur clé oeuvrant pour l'autonomie des véhicules industriels, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.

Dans ce contexte, Arcure anticipe un niveau d'activité commerciale toujours soutenu sur le second semestre. Sous réserve que les tensions liées aux pénuries ne s'amplifient pas, la Société maintient son objectif, pour l'exercice 2022, d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité.