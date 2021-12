Arcure développe Blaxtair

(Boursier.com) — Arcure a développé Blaxtair, solution intelligente de détection de piétons à la pointe de la technologie, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels (chariots élévateurs, chargeuses, pelles, etc). Pour répondre au besoin d'un client, Blaxtair a collaboré avec Xwatch Safety Solutions pour fournir une solution de ralentissement du véhicule - basé sur les détections de piétons Blaxtair - afin de rendre la protection du personnel sur site encore plus sûre. Les ingénieurs de Xwatch ont ainsi conçu un système de ralentissement fonctionnant en adéquation avec le Blaxtair.

Blaxtair est composé de trois éléments principaux : le capteur stéréoscopique scrute la zone dans son champ de vision, et plus particulièrement les angles morts. L'unité de traitement analyse les images captées, reconnaît et localise en temps réel les personnes en situation de danger grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. L'écran ou le LED/Buzzer dans la cabine alerte le conducteur par une alarme visuelle et sonore si une personne est détectée dans la zone de danger définie. Ainsi, lorsqu'un piéton pénètre dans le champ de vision de la caméra, le système analyse rapidement l'information en temps réel et active immédiatement le système de ralentissement de la rotation de l'engin, procuré par Xwatch. Ce ralentissement est donc une action autonome de la machine plutôt que du conducteur.

Franck Gayraud, CEO d'Arcure Blaxtair, explique que "grâce à l'Intelligence Artificielle, le système de détection de piétons Blaxtair est la seule caméra 3D capable de distinguer, en temps réel, une personne d'un obstacle et d'alerter le conducteur du danger, sans alarmes inutiles, en milieu industriel. Blaxtair améliore la sécurité des personnes, les conditions de travail et la productivité". Il poursuit : "Ce type de partenariat nous permet d'accompagner la tendance des véhicules autonomes et intelligents, répondant à une demande grandissante des utilisateurs d'engins, comme par exemple les donneurs d'ordre de HS2 (projet de ligne à grande vitesse en Angleterre)".