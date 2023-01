Arcure : des perspectives favorables en 2023

(Boursier.com) — En séance, l'action Arcure gagne +0,4% à 2,56 euros, après la publication de son chiffre d'affaires 2022 et la confirmation de ses pistes de croissance pour les prochaines années.

Pour 2022, Arcure dégage un chiffre d'affaires à un niveau historique de 13 millions d'euros, en progression de +24,9% par rapport à 2021 (17,3% à taux de change constant), soit un niveau parfaitement en ligne avec l'objectif d'une croissance à deux chiffres visé par la société.

L'essentiel de la croissance de l'exercice a été réalisé, comme attendu et annoncé, au second semestre où l'activité croît de 44,9% (+3,4% au 1er semestre 2022).

En France (27,4% du chiffre d'affaires), l'activité du spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie progresse de +8,9%, portée par une dynamique commerciale solide auprès des clients grands comptes industriels pour l'équipements de flottes. L'exercice 2022 confirme surtout l'internationalisation d'Arcure, dont 72,6% du chiffre d'affaires (+32,3%) est désormais réalisé hors France.

Perspectives favorables pour 2023

Arcure confirme viser sur l'exercice 2022 une amélioration sensible de sa rentabilité.

Au-delà de 2022, la société s'estime idéalement positionnée sur un marché à fort potentiel, où le besoin de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel ne fait qu'augmenter, en particulier chez les grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels). Arcure propose des solutions d'automatisation éco-conçues qui permettent à ses clients de protéger la vie de leurs collaborateurs et de gérer de façon plus durable leurs équipements industriels contribuant ainsi à limiter leurs impacts environnementaux.

Grâce à ce positionnement et son carnet de commandes solide, la Arcure aborde l'exercice 2023 avec confiance. Arcure anticipe la poursuite de l'activité commerciale à un niveau très soutenu en 2023 et 2024, entraînant une augmentation de ses volumes.

Arcure renouvelle son objectif, pour l'exercice 2023, d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et vise plus de 20 ME de chiffre d'affaires à horizon 2024, soit un doublement par rapport au niveau de 20211.

La progression de l'activité sera portée par la demande solide des grands comptes industriels et des constructeurs d'engins, en France mais aussi à l'international, en particulier aux Etats-Unis, qui devraient poursuivre leur dynamique de forte croissance.

L'activité bénéficiera également de l'évolution du mix produits avec une accélération des prises de commandes de Blaxtair Origin, qui devrait devenir en 2023 le premier contributeur au chiffre d'affaires. A moyen terme, il permettra d'accroître le nombre de Blaxtair installés par machine et -grâce à sa plateforme connectée et ses services associés- de générer des revenus récurrents. La plateforme connectée du Blaxtair Origin fait d'ailleurs l'objet de tests grandeur nature pour une généralisation progressive.

Afin d'accompagner la réalisation de ses ambitions, Arcure peut compter sur sa maîtrise technologique, sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins, son implantation internationale ainsi que sur sa structure financière renforcée suite au succès de sa levée de fonds de 6 MEUR en juin 2022.

Idéalement positionnée pour devenir un acteur clé oeuvrant pour l'autonomie des véhicules industriels, Arcure entend poursuivre le développement de produits et services de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels.