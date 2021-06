Arcure dans le groupe de travail du LNE pour créer une certification de l'IA

Arcure dans le groupe de travail du LNE pour créer une certification de l'IA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, participe depuis octobre 2020 au groupe de travail piloté par le LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais) qui vise à créer une certification de l'IA d'ici le début du deuxième semestre 2021. Une grande première mondiale. Le nombre de solutions et dispositifs utilisant l'IA (Intelligence Artificielle) ne cesse de croître sur le marché et ils concernent toutes les filières : médicale, industrielle ou encore robotique. A travers ses nombreuses applications, l'IA a prouvé son utilité dans les différents domaines, en apportant notamment plus de confort, de performance, de sécurité et de productivité. Malgré le déploiement massif de l'IA, aucune norme ne régule actuellement son utilisation. Seuls quelques référentiels de bonnes pratiques ont été publiés, mais ils sont non contraignants. De ce fait, la qualité des produits proposés sur le marché est très disparate.

Afin d'aider les donneurs d'ordres à répondre à leur besoin d'évaluation et d'analyse comparative des performances des systèmes intelligents, il apparaissait donc essentiel de définir un cadre normatif de certification. C'est pourquoi le LNE a initié en octobre 2020 un groupe de travail expert en IA auquel participe Arcure (parmi 12 autres membres prestigieux tels que Thalès, Orange et Schneider Electric), visant à créer une certification de l'IA d'ici le début du deuxième semestre 2021. Ce groupe de travail a notamment défini les conditions minimales que doivent remplir les acteurs de l'IA pour garantir la bonne qualité de développement de leurs produits. La certification vise à structurer la filière de l'IA et contribuera au développement et l'acceptabilité de ces systèmes intelligents en renforçant la confiance en cette technologie.