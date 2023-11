Arcure : confirme sa trajectoire de croissance

(Boursier.com) — Arcure confirme la bonne dynamique commerciale observée depuis le début de l'exercice, qui lui permet de confirmer ses objectifs de forte croissance pour 2023, avec une croissance à deux chiffres et 2024, atteinte d'un chiffre d'affaires de 20 ME, et poursuit l'enrichissement de son offre de solutions à forte valeur ajoutée.

Dans ce contexte favorable, Arcure étoffe à nouveau son offre avec le lancement de sa nouvelle option 'Checklist'.

Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de chariots élévateurs ou engins de construction de réaliser une liste de contrôles de sécurité avant de pouvoir démarrer leur engin, garantissant ainsi un niveau de sécurité optimal sur le lieu de travail...