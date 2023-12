Arcure conclut un partenariat avec ArcelorMittal France

(Boursier.com) — Arcure conclut un partenariat international avec ArcelorMittal France pour renforcer la sécurité des sites avec Blaxtair. Cette collaboration du groupe international spécialiste de l'Intelligence Artificielle vise à renforcer la sécurité des sites d'ArcelorMittal France en équipant sa flotte mondiale d'engins avec Blaxtair, la technologie de détection de piétons de pointe développée par Arcure, tant à l'avant qu'à l'arrière des engins.

ArcelorMittal France a sélectionné Arcure comme partenaire privilégié pour doter ses engins industriels de la solution de détection de piétons Blaxtair dans plusieurs pays. La décision d'ArcelorMittal France d'étendre l'utilisation de Blaxtair à l'ensemble de sa flotte découle de son engagement envers une politique de sécurité renforcée. Blaxtair a été choisi en raison de ses performances exceptionnelles, notamment sa capacité à détecter les piétons dans des conditions difficiles, ainsi que pour sa solution connectée Blaxtair Connect. Les indicateurs pertinents du tableau de bord permettent aux responsables HSE d'identifier les niveaux de risques, les engins dangereux ainsi que les lieux et horaires présentant une forte probabilité d'accidents. Ils peuvent ainsi agir de façon proactive sur les risques de collisions engins/piétons et mesurer au quotidien l'efficacité de ces actions de prévention.

Le déploiement de Blaxtair au sein du Groupe a débuté en 2023 et a déjà rencontré un succès significatif, avec plusieurs centaines d'engins équipés en Amérique du Nord et en Europe. La présence internationale bien établie de Blaxtair offre un solide support commercial et un service après-vente réactif, adaptés aux besoins spécifiques d'ArcelorMittal. L'évolutivité de Blaxtair a également été un facteur déterminant dans le choix d'ArcelorMittal France. Le Groupe prévoit d'intégrer de nouvelles fonctions dans un deuxième temps pour renforcer encore davantage la sécurité sur ses sites. Il va par exemple tester la fonction Checklist, une liste de contrôles de sécurité à effectuer par les opérateurs avant de pouvoir démarrer leur engin.