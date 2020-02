Arcure célèbre ses 10 ans de Made in France

(Boursier.com) — Arcure fête ses 10 ans sous le signe du Made in France. La PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie est en effet parvenue à soutenir sa croissance en s'appuyant sur le Made in France. Pari réussi alors qu'Arcure vient de fêter ses dix ans. Blaxtair, son produit phare, utilise une technologie toujours inégalée à ce jour et est exporté dans le monde entier.

Le Blaxtair fonctionne avec des algorithmes d'Intelligence Artificielle et de stéréovision pour prévenir les collisions entre les véhicules industriels (chariots élévateurs, engins de chantier) et les piétons qui évoluent autour de ces véhicules. Toujours unique sur le marché mondial après 10 ans d'existence, le Blaxtair a été vendu à plus de 7.000 exemplaires dans une trentaine de pays. Arcure développe également une nouvelle ligne de produit, Omega, un capteur 3D robuste pour le marché de la vision industrielle qui répond aux besoins de visualisation en 3D de multiples secteurs d'activités, comme la robotique. La notoriété du Blaxtair étant en pleine expansion, la société a connu, sur les 5 dernières années, une progression de l'activité supérieure à 40% et entend poursuivre sur un rythme de croissance soutenue.

Patrick Mansuy, Président du Directoire a tracé, devant une centaine de partenaires de la société, une perspective prometteuse : Notre taux de pénétration actuel est inférieur à 1/1.000 sur les marchés de véhicules neufs visés pour Blaxtair. Il est raisonnable d'envisager d'atteindre des taux de plusieurs pourcents avant la fin de cette décennie. En outre, notre nouvelle ligne de produit Omega pour le marché de la vision industrielle présente le même potentiel commercial que Blaxtair .

Arcure compte aujourd'hui plus de 60 collaborateurs. La PME française a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros et estime son marché potentiel à 6 milliards d'euros par an.