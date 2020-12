Arcure : Blaxtair certifié pour opérer en atmosphères explosives

(Boursier.com) — La PME française spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image dans l'industrie, Arcure, a conçu une version certifiée Atex de sa caméra 3D intelligente Blaxtair pour accompagner ses clients qui travaillent dans des zones à risque d'explosion.

La réglementation Atex prévoit d'éviter la formation d'atmosphères explosives et, si une explosion se produit, de limiter au maximum sa propagation et ses effets. D'où l'obligation d'avoir des équipements certifiés. Homologué II 3G Ex ec IIB T4 Gc, la version Atex du Blaxtair est prévue pour une installation en zone 2, au sein d'environnements extrêmes, soumis à un risque d'explosion de gaz. Ainsi, Blaxtair peut désormais être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives, comme celles des industries chimiques, gazières, pétrolières, pharmaceutiques ou encore dans certaines mines. L'Atex du Blaxtair peut également être disponible en zone 1.

Afin d'obtenir la certification Atex, Arcure a travaillé avec plusieurs partenaires experts. Les Blaxtair Atex, en fonction de la zone de travail -zone 1 ou zone 2- bénéficient de renforts mécaniques, connectiques et optiques pour répondre aux exigences réglementaires.

Blaxtair devient ainsi le premier équipement d'intelligence artificielle embarquée capable d'opérer dans des atmosphères explosives.

