Arcure annonce une visioconférence ouverte aux investisseurs particuliers

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires 2022, Arcure tiendra, le jeudi 19 janvier à 18h, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers. Cette visioconférence aura pour objectif de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires actuels et potentiels d'Arcure.

A cette occasion, les dirigeants co-fondateurs du spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, Patrick Mansuy (Président du Directoire) et Franck Gayraud (Directeur Général) dresseront le bilan de l'année 2022 d'Arcure (faits marquants, chiffre d'affaires, etc.), et présenteront les perspectives de développement de la société. Les dirigeants répondront également aux questions adressées par mail en amont (investisseurs@arcure.net) et à celles posées lors de la réunion.