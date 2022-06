Arcure annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Arcure , spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce le lancement d'une augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers via la plateforme PrimaryBid. L'opération est d'environ 2 ME. La clôture est prévue le 16 juin avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.

Le prix d'émission des actions offertes sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours l'action Arcure des 5 dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%.

En parallèle de l'Opération, Arcure annonce la signature définitive d'une émission d'obligation convertible d'un montant nominal de 4 ME, dont les caractéristiques avaient été annoncées le 6 mai 2022.

Patrick Mansuy, Président et co-fondateur d'Arcure, déclare : "Nous avons reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs institutionnels, dont la société de gestion NextStage, pour participer au financement de notre plan de développement. Nous avons donc décidé d'étendre la levée de fonds, initiée avec l'émission d'obligations convertibles souscrites par Inveready, afin d'intensifier notre développement, notamment en capitalisant sur les récents succès commerciaux aux Etats-Unis, et saisir toutes les opportunités offertes par le lancement prochain de Blaxtair Origin."