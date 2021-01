Arcure accompagne Suez

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Arcure poursuit le déploiement de Blaxtair - sa solution anticollision engins/piétons - au sein de Suez. Suez s'est engagé à mener des actions pour prévenir les collisions engins/piétons sur ses sites recyclage et valorisation en France, comme la mise en place de circuits piétons et de Zones d'Accès Restreint (ZAR). Suez a adopté la solution Blaxtair en 2016 au terme d'essais concluants menés en région Rhône-Alpes. Depuis, le système a été déployé sur le territoire national et, à ce jour, ce sont plus de 700 Blaxtair qui sont déjà installés sur les sites où les risques d'accidents hommes/machines s'avèrent les plus élevés. Reconnu par le réseau des responsables Santé Sécurité de SUEZ Recyclage & Valorisation comme l'un des piliers de la gestion de la coactivité engins/piétons, Blaxtair est ainsi devenu un standard dans cette activité du Groupe en France.

Le système équipe ainsi les pelles, les chargeuses et les télescopiques utilisés pour le tri et le déplacement des déchets. Ces véhicules imposants, qui effectuent de nombreuses manoeuvres, évoluent dans des milieux où des piétons peuvent également intervenir, et Blaxtair permet de les protéger au mieux.

La collaboration entre Arcure et Suez s'est renforcée en 2020 avec Blaxtair Connect, une toute nouvelle solution qui révolutionne la gestion de la sécurité autour des engins : les managers identifient les zones les plus à risques sur leur site et peuvent mesurer l'efficacité des actions de prévention mises en place. Après avoir testé la solution sur un site pilote, le groupe prévoit de la déployer à plus grande échelle en 2021.