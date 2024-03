Arcure accélère sa stratégie de croissance

(Boursier.com) — Arcure engage deux processus de certification sur deux axes stratégiques pour sa croissance : la certification ISO 14001 de son système de management environnemental et la certification ISO/IEC 27001 de son système de management de sécurité informatique. Ces deux certifications s'appliqueront notamment à toute l'offre de produits et services d'Arcure, conçue pour améliorer la sécurité des personnes et la productivité des sites industriels.

"Avec le succès de nos solutions de détection intelligente de piétons, nous sommes engagés dans une stratégie d'innovation et de croissance ambitieuse de long terme. L'atteinte de ces objectifs requiert des fondamentaux solides sur deux enjeux majeurs aujourd'hui : un enjeu général de développement durable et un enjeu spécifique à notre activité, la protection des données et systèmes d'information. Il nous semble évident que ces deux sujets vont rapidement structurer notre marché et constitueront des critères de choix incontournables pour nos clients et prospects", déclare Franck Gayraud, Président Directeur Général et co-fondateur d'Arcure.

Sur le plan environnemental, Arcure a initié une démarche RSE forte il y a plusieurs années en choisissant notamment d'écoconcevoir ses produits comme ce fut le cas à partir de Blaxtair Origin. De plus, Arcure a adopté une stratégie d'innovation orientée vers la réduction de l'empreinte environnementale de ses produits.Dans la continuité de cet engagement en faveur d'un progrès technologique plus soutenable, l'entreprise a développé un système de management environnemental (SME) couvrant toutes ses activités, qui fera l'objet de la certification ISO 14001, le standard SME internationalement reconnu dans ce domaine.

Ces certifications constitueront des leviers commerciaux déterminants pour l'offre de produits et services d'Arcure, pour la sécurité et la productivité dans l'industrie.

Arcure confirme ainsi ses ambitions commerciales élevées, après une année 2023 historique dont les résultats seront publiés le 27 mars 2024. Le groupe rappelle avoir annoncé un chiffre d'affaires record de 18,2 millions d'euros, le 15 janvier.