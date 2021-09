Arcure a généré une marge brute de 2,6 ME sur le 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Arcure pour le 1er semestre de l'exercice 2021 s'est établi à 5 ME, en progression de 35% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La Société a bénéficié sur le semestre de la reprise des projets d'équipements de flotte par les clients grands comptes industriels, notamment en France et d'une bonne dynamique des ventes OEMs (constructeurs d'engins qui proposent des équipements Blaxtair en montage usine) en Europe, fruit des partenariats développés avec les principaux constructeurs d'engins.

La vente de services associés progresse également avec les premiers contrats signés pour l'installation du système Blaxtair Connect et la croissance du parc installés (plus de 10.000 Blaxtairs dans le monde) impactant positivement les activités de maintenance.

Sur le 1er semestre, Arcure observe une montée en puissance des ventes d'Oméga, le capteur de vision industrielle 3D développé par la société, les demandes provenant de clients oeuvrant dans des domaines très divers (agriculture, industrie, aéroportuaire, etc.).

Arcure a généré, sur le 1er semestre 2021, une marge brute de 2,6 ME en hausse de 45% et représentant 52% du chiffre d'affaires. Cette augmentation de 4 points du taux de marge brute atteste de la capacité d'Arcure d'optimiser, de façon constante, ses coûts de production et ses achats.

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À l'ÉQUILIBRE

Sur le premier semestre 2021, l'Excédent brut d'exploitation progresse de 0,5 ME pour atteindre (17) KE, proche de l'équilibre, avec l'effet combiné de l'augmentation de la marge brute et d'une bonne maîtrise des charges d'exploitation. Les charges de personnel s'établissent à 2,6 ME au 1er semestre 2021, contre 2,3 ME sur la même période de l'exercice précédent, reflétant principalement l'effet du chômage partiel au S1-2020.

Cette progression est plus que compensée par une baisse des autres charges externes, en ligne avec les mesures d'optimisation des coûts fixes mises en oeuvre en 2020, et de moindres dotations aux amortissements et provisions.

Pour rappel, Arcure avait enregistré en 2020 une forte augmentation des dotations aux amortissements, suite à l'activation des investissements relatifs à la version 3.2 du Blaxtair en janvier 2020.

Le résultat d'exploitation s'établit à (1,2) ME sur le 1er semestre 2021, en nette amélioration par rapport au résultat de (1,9) ME sur la même période l'an dernier. Cette évolution positive est une étape importante vers l'équilibre et conforte l'objectif de rentabilité à moyen terme que s'est fixé la société sur son périmètre actuel. La perte nette sur le 1er semestre 2021 s'établit à (1,2) ME, soit une réduction de plus de 50% par rapport à la perte de (2,5) ME au 1er semestre 2020.

Avec une trésorerie de 4,2 ME et 4,6 ME de capitaux propres au 30 juin 2021, Arcure dispose d'un niveau de trésorerie lui permettant de disposer de la flexibilité nécessaire pour poursuivre son développement et adresser les opportunités de marché. Au 30 juin 2021, la dette financière de la société s'élevait à 5,7 ME.

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

ATTENDUES POUR 2021

La crise sanitaire actuelle a mis en exergue le besoin croissant de sécurisation des personnes dans leur environnement professionnel et renforce ainsi l'attractivité d'Arcure auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels ou de grands chantiers).

Arcure dispose aujourd'hui de la présence commerciale adaptée sur ses principaux marchés européens et également en Asie (bureau à Hong Kong et distributeur de premier plan en Australie) et aux États-Unis avec le déploiement d'une filiale pour développer ce marché à fort potentiel. L'implantation géographique réussie d'Arcure lui permet de saisir les opportunités partout où se manifeste la reprise.

Pour la seconde moitié de l'année 2021, Arcure continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients et un carnet de commande en croissance par rapport à l'an dernier. La société reste néanmoins vigilante quant aux enjeux actuels d'approvisionnement de certains composants électroniques qui pourrait limiter la dynamique de croissance sur la fin d'année.

Arcure réaffirme son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021. La société poursuit par ailleurs ses actions d'amélioration de la profitabilité, avec l'objectif d'atteindre la rentabilité sur son périmètre actuel dès 2022.

En outre, Arcure poursuit la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique visant à mettre à profit son expertise dans les domaines de la vision industrielle, de l'intelligence artificielle et de l'IoT pour offrir des solutions cohérentes et efficaces (gamme de services enrichie, nouveaux produits et fonctionnalités associées aux engins ou à la gestion des infrastructures logistiques ou sites de productions) répondant aux nouvelles attentes de ses clients.

Forte de sa maîtrise technologique, de sa connaissance fine des acteurs et de leurs besoins et de son implantation internationale, Arcure est idéalement positionnée pour devenir un acteur de référence dans la gestion et le contrôle des flux logistiques et de production sur les sites industriels grâce à la vision, l'intelligence artificielle et l'internet des objets.