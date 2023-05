Arconic va être racheté par Apollo, le titre flambe

(Boursier.com) — Arconic s'envole de 28% à Wall Street après avoir accepté une offre de rachat d'Apollo d'un montant d'environ 3 milliards de dollars. Le groupe de capital-investissement américain a accepté de verser 30 dollars par action pour sortir de la cote le fournisseur américain de pièces aéronautiques. Une offre qui matérialise une prime de 35,6% sur le cours de clôture du 27 février, un jour avant que n'apparaissent des informations sur les négociations entre les deux parties.

La société, qui fournit Boeing, avait rejeté une offre de près de 10 milliards de dollars de la part d'Apollo en 2018. Deux ans plus tard, l'entreprise s'est scindée en deux sociétés cotées en Bourse, Arconic Corp et Howmet Aerospace. Arconic a conservé les produits laminés, l'extrusion d'aluminium et les systèmes de construction, tandis que les produits pour moteurs, les systèmes de fixation et les roues forgées ont été cédés à Howmet.