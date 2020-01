Archos : Yorkville précise sa détention

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Le fonds américain Yorkville Advisors Global LP1, agissant pour le compte de la société YA II PN, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 janvier 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Archos. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Archos sur le marché et Yorkville détenait encore à cette date 4,06% du capital et 3,90% des droits de vote d'Archos.

Yorkville détient par ailleurs environ 7,7 millions de BSA 1 et environ 8,3 millions de BSA 2, donnant le droit de souscrire à autant d'actions Archos.