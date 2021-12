Archos : Yorkville Advisors à 28,3% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 décembre 2021 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 23 décembre 2021, la société Yorkville Advisors Global LP, agissant pour le compte de YA II PN Ltd, a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 décembre 2021, par suite de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA), les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société Archos et détenir, à cette date, 2 843 000 000 actions Archos représentant autant de droits de vote, soit 25,12% du capital et 25,11% des droits.

Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir, au 16 décembre 2021, 150 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 3), convertibles jusqu'au 15 octobre 2022, et 300 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 4), convertibles jusqu'au 15 décembre 2022.

Le déclarant a précisé détenir, au 22 décembre 2021, 3 343 000 000 actions Archos représentant autant de droits de vote, soit 28,29% du capital et 28,28% des droits de vote, 145 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 3), convertibles jusqu'au 15 octobre 2022 et 300 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 4) convertibles jusqu'au 15 décembre 2022.