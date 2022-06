Archos : YA II PN Ltd s'est allégé

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 juin à l'AMF, la société Yorkville Advisors Global LP, agissant pour le compte de YA II PN Ltd, a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Archos. Elle détient, à cette date et au 2 juin, 1.800 actions Archos représentant autant de droits de vote, soit 0,07% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Archos sur le marché.

Au titre du règlement général de marché, Yorkville Advisors Global LP a précisé détenir 285 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 4), convertibles jusqu'au 15 décembre 2022.