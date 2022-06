Archos : YA II PN Ltd en pointe

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 27 juin à l'AMF, la société Yorkville Advisors Global LP, agissant pour le compte de YA II PN Ltd, a déclaré avoir franchi en hausse, le 21 juin, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société Archos. Elle détient, à cette date, 501.800 actions Archos représentant autant de droits de vote, soit 15,29% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA).

Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir 230 obligations convertibles en actions (OCA Tranche 4), convertibles jusqu'au 15 décembre 2022.

Notamment, la société YA II PN Ltd a par ailleurs indiqué envisager de continuer à convertir des OCA dans le cadre du contrat conclu avec Archos le 17 mars 2021. Elle souhaite céder les actions nouvelles résultant de la conversion des OCA en fonction des opportunités de marché, mais s'engage à conserver au moins 1.800 actions Archos jusqu'au 20 avril 2023. YA II PN Ltd n'envisage pas d'acquérir le contrôle d'Archos et ne nourrit aucune stratégie particulière à l'égard de cette société. Elle n'envisage pas non plus de demander sa nomination ou celle de plusieurs personnes comme administrateur d'Archos.

Rappelons que l'action Archos est actuellement sur un cours de 0,672 euro l'action. YA II PN Ltd demeure l'actionnaire de référence d'Archos.