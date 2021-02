Archos : un partenariat avec Simplex pour l'accès aux crypto-monnaies

Crédit photo © Archos

(Boursier.com) — Leader dans la crypto-banque, Simplex s'est associé à Archos, pionnier de l'électronique grand public, pour démocratiser encore davantage l'accès aux crypto-monnaies. Simplex révolutionne le monde des paiements en créant un moyen sécurisé et convivial d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Innovant constamment sur le marché de l'électronique, Archos propose une large gamme d'appareils tels que des tablettes, des téléphones mobiles et des hardware wallets.

Cette intégration Simplex-Archos permettra à tous les utilisateurs de tablettes Archos d'acheter de la crypto-monnaie via Simplex en un clic depuis l'écran d'accueil de la tablette. En effet, un raccourci Simplex sera pré-chargé sur tous les appareils Archos, permettant aux consommateurs d'acheter facilement des crypto-monnaies avec une carte bancaire ou par virement bancaire.

Ce partenariat intervient à un moment où des millions de personnes recherchent des moyens d'accès faciles pour se connecter au monde de la finance en ligne. Alors que le marché de la crypto-monnaie continue de croître à un rythme rapide, Simplex et Archos permettent à tous d'accéder simplement, rapidement et en toute sécurité à l'écosystème des crypto-monnaies via les tablettes Archos.

Institution financière agréée de l'Union Européenne et membre principal du réseau Visa, Simplex propose une solution d'accès aux crypto-monnaies, transparente et sans risque via son vaste réseau de partenaires de premier plan qui inclut entre autres des plateformes d'échange d'actifs numériques et des courtiers. Avec pour mission de démocratiser l'accès à la crypto-monnaie, la nouvelle solution bancaire de Simplex simplifie l'achat et la vente de crypto-actifs et aide les utilisateurs à capitaliser rapidement et facilement sur les tendances du marché.