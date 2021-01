Archos : tirage des 8e et 9e tranches obligataires

(Boursier.com) — Archos vient de tirer, le 4 janvier, les 8e et 9e tranches d'obligations convertibles en actions (OCA) avec bons de souscription d'actions attachés (BSA) d'un montant nominal total de 2 millions d'euros, dans le cadre du contrat de financement conclu entre la Société et le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.

Le tirage de la 9e tranche d'OCABSA était initialement prévu le 4 mars 2021, et devait être suivi du tirage de la 10e tranche d'OCABSA le 4 mai 2021. En conséquence des tirages effectués ce jour, le tirage de la 10e et dernière tranche restante dans le cadre du contrat interviendra le 4 mars 2021.