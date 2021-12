Archos suspend ses tirages obligataires

(Boursier.com) — Archos rappelle que l'exercice 2021 a été une année particulièrement riche en actualités pour le Groupe et annonce la suspension des tirages du contrat de financement conclu auprès de YA II PN, Ltd.

Point sur l'activité en 2021

Archos rappelle qu'au cours de l'exercice 2021, la société a créé Medical Devices Venture, filiale détenue à 100% par Archos. Sa mission est de transformer des projets issus des laboratoires de recherche en start up innovantes à forte croissance, dont Medical Devices Venture sera actionnaire majoritaire. Ainsi, à date, les sociétés Dextrain et Poladerme ont été lancées en 2021 ainsi que le jeune intégrateur pour le monde hospitalier, MDV-IT.

L'objectif est de lancer plusieurs nouveaux projets en 2022 autour de la MedTech et de la santé digitale.

Travail de fond

Archos a assaini sa position bilancielle en restructurant sa dette à l'égard de la Banque Européenne d'Investissement et en améliorant sa position de trésorerie afin de pouvoir assurer son plan stratégique de retournement.

Logic Instrument a renouvelé ses gammes de solutions mobiles afin de pouvoir mieux assister ses clients professionnels dans leur transformation digitale.

Au plan boursier, le contrat de financement en OCABSA conclu avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd au cours du 1er trimestre 2021 a entraîné la création d'un nombre significatif d'actions et a impacté la capitalisation boursière du Groupe.

Suspension des tirages d'OCA et regroupement d'actions

Au terme de l'exercice 2021, le Groupe Archos dispose désormais d'une trésorerie brute de plus de 10 millions d'euros au niveau d'Archos et de plus de 5 ME au niveau de Logic Instrument. Dans ce contexte, la société a estimé raisonnable de suspendre le tirage des tranches d'OCA jusqu'à la fin de l'exercice 2022 au moins. Elle a donc conclu un avenant au contrat de financement en OCABSA du 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.

Archos envisage de procéder à un regroupement d'actions dans le courant du 1er trimestre 2022.

Perspectives

Archos dispose désormais des moyens lui permettant de continuer à déployer son plan stratégique en 2022, à savoir..

- Réaliser 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes ;

- Proposer des solutions novatrices auprès des consommateurs, comme Le Miroir d'Archos ou les objets connectés à recharge perpétuelle ;

- Accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes.

Par ailleurs, Archos n'exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe si celles-ci sont susceptibles d'accélérer le programme de développement du Groupe.

4e tranche d'OCA ; émission de 3 ME

La conclusion de l'avenant du 15 décembre fait suite à l'émission, le même jour, de la 4e tranche d'OCA d'un montant nominal total de 3 ME, avec 15.000.000.000 BSA attachés.

Aux termes de cet avenant, l'engagement initial est réduit aux 12 ME émis à date. L'avenant prévoit également que l'engagement additionnel portera désormais sur un montant nominal maximum total de 13 ME par émission de 13 tranches d'un montant nominal total de 1 ME chacune. Ces tirages de tranches dans le cadre de l'engagement additionnel seront intégralement à la main d'Archos.

Limitation de l'impact dilutif

La société a convenu d'annuler les tirages automatiques de tranches et précise qu'elle n'a pas l'intention de procéder à des tirages de tranches jusqu'à la fin de l'exercice 2022, au moins.

Les tirages des tranches restantes dans le cadre de l'engagement initial étaient prévus, selon le calendrier prévisionnel suivant :

Tranche 5 15/03/2022

Tranche 6 15/06/2022

Tranche 7 15/09/2022

Tranche 8 15/12/2022

D'ores et déjà, Archos a procédé, le 15 décembre, au rachat de 11.675.000.000 BSA attachés à la 4e tranche d'OCA dernièrement émise. Le solde des 3.325.000.000 BSA, détenus par YA II PN, Ltd a également été exercé le 15 décembre.

Ces mesures illustrent le souhait d'Archos de "limiter l'impact dilutif du contrat pour ses actionnaires".