Archos sur Euronext Growth le 11 décembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Archos bientôt sur Euronext Growth : le transfert est prévu le 11 décembre prochain.

La demande d'admission des actions sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 8 décembre 2020.

Ce transfert va permettre à Archos d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille du groupe et à sa capitalisation boursière en offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME, et permettra de réduire les coûts afférents à la cotation, tout en continuant de lui offrir le bénéfice des attraits des marchés financiers.