Archos : sécurise les crypto-monnaies

(Boursier.com) — Archos propose aux détenteurs de crypto-monnaies, le Safe-T mini, un coffre-fort numérique pour stocker des clés sécurisées à l'abri de toute tentative de piratage. L'Archos Safe-T mini est le résultat des travaux menés par l'équipe R&D d'Archos dans le domaine du chiffrement, de la sécurité et des monnaies virtuelles. Le produit a été conçu et développé en France et il est assemblé dans une usine française.

L'Archos Safe-T mini assure ainsi le stockage et la gestion sécurisée des crypto-actifs avec une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres. Il assure également le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur la/les plateformes d'échanges choisies par l'utilisateur.

L'Archos Safe-T mini est compatible avec les crypto-monnaies qui représentent 75% de la capitalisation totale des marchés de crypto-actifs : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, jetons ERC20.

Il intègre une application Web dédiée pour une installation et une utilisation faciles.