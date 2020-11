Archos se lance dans les technologies de purification de l'air

Archos se lance dans les technologies de purification de l'air









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Archos lance une gamme de purificateurs d'air. "Nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des espaces confinés et la lutte contre la pollution de l'air intérieur est un réel enjeu de santé publique notamment en cette période d'épidémies hivernales. Dans le monde, on estime que 4,3 millions de décès prématurés (dont 18.000 en Europe) sont liés à une mauvaise qualité de l'air intérieur. En France 3,5 millions d'asthmatiques sont comptabilisés et 50.000 personnes souffrent d'insuffisances respiratoires graves", explique le groupe, qui annonce une gamme de trois purificateurs d'air en partenariat avec Levoit, marque du leader mondial de la catégorie, le Californien Arovast.

Les purificateurs d'air les plus performants sont ceux dotés d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), capable de piéger les particules ultrafines, que l'on ne peut percevoir à l'oeil nu. Constitué de fibres de verre entrelacées, il est notamment utilisé dans les hôpitaux, les compagnies pharmaceutiques et dans les laboratoires. En 2016, la Nasa a publié une étude sur ce filtre démontrant qu'il avait une capacité de captation de particules de l'ordre de 10 nanomètres (0,1 micromètres), soit une taille inférieure à celle du SARS-CoV-2. En effet, le diamètre des coronavirus est compris entre 60 et 140 nanomètres, ce qui représente 0,06 à 0,14 micromètres.

Contrairement aux purificateurs d'air avec ioniseur, qui peuvent générer pendant le fonctionnement de l'ozone gaz irritant pour les voies respiratoires, les purificateurs d'air Archos n'utilisent pas d'ions pour assainir l'air intérieur. Ils sont donc sans ozone et sans danger pour la santé. Les purificateurs d'air de la gamme Archos sont composés de trois filtres pour capturer 99,97% des particules, à savoir un filtre pour les grosses particules qui arrête les fibres, cheveux et poils d'animaux, un filtre HEPA pour capturer les particules fines comme le pollen, les acariens, les polluants atmosphériques et chimiques, et un filtre à charbon pour neutraliser les odeurs et les fumées.