Archos se lance dans la dermatologie

(Boursier.com) — Archos a annoncé la création de la société de dermatologie Poladerme, détenue ce jour à 40% par sa filiale Medical Devices Venture. Poladerme développe une solution innovante, rapide et non invasive d'aide au diagnostic, basée sur un système optique et des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour analyser en profondeur les tissus et évaluer l'état de santé de la peau. Son ambition est de devenir un leader de la spectropolarimétrie combinée à l'Intelligence Artificielle et au machine learning, appliqué à la dermatologie.

La solution développée par Poladerme se composera d'un appareil de mesure de haute technologie associé à un logiciel de traitement sécurisé de données. L'appareil de mesure contient un système optique de pointe qui utilise quatre caméras avec des filtres de polarisation et des sources de lumière LED pour projeter la lésion en trois dimensions. Une cinquième caméra permet une imagerie dermoscopique traditionnelle de haute qualité avec grossissement optique. Le résultat s'affiche sur l'écran d'une tablette ou d'un ordinateur.

Archos précise que le logiciel Poladerme traitera ensuite l'ensemble des images capturées et les stockera dans une base de données dans le cloud dans un environnement sécurisé pour les données de santé. Les algorithmes d'intelligence artificielle analysent les informations de polarimétrie et classent la lésion avec un certain pourcentage de probabilité selon le cas. Grâce à cette approche, l'ambition de Poladerme est de créer la plus grande base de données d'images polarimétriques médicales au monde, ce qui permettra d'améliorer le taux d'efficacité des algorithmes. La solution Poladerme sera disponible au premier semestre 2022.