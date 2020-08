Archos s'envole après la réduction des pertes

Crédit photo © Archos

(Boursier.com) — Archos s'offre la tête du SRD en ce début de semaine du 15 août, dopé par ses derniers résultats. Dans des volumes nourris, le titre flambe de 15% à 0,046 euro. Le groupe d'électronique grand public est parvenu à réduire ses pertes sur la première partie de l'année malgré une activité en net repli à la suite de l'épidémie de Covid-19. Le résultat net consolidé s'est ainsi établi à -1,4 ME contre une perte de 26,6 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 11,2 ME, en baisse de 35%.

Au niveau du bilan, la trésorerie s'établit à 8,4 ME, en hausse de 2 ME par rapport à l'année précédente. Compte tenu du niveau de trésorerie au 30 juin, des tranches d'OCA BSA restant à tirer auprès de Yorkville, et de la renégociation en cours des modalités de remboursement du prêt contracté auprès de la BEI pour un montant de 6 ME, la société devrait pouvoir faire face à ses engagements pour les 12 prochains mois.