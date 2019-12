Archos : retour d'AG

(Boursier.com) — Archos annonce que l'assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue sur première convocation sous la présidence d'Henri Crohas, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à titres ordinaire et extraordinaire conformément à l'ordre du jour de l'avis de convocation publié au BALO no143 du 29 novembre 2019.

Lors de sa réunion en date de ce jour, le Conseil d'administration, faisant usage de la 2ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte, a décidé de réduire le capital social de la Société de 3.467.161,60 euros à 69.343,232 euros, par voie de diminution de la valeur nominale des actions composant le capital social à 0,001 euro, et inscription d'une somme de 3.397.818,368 euros à un compte de réserves indisponibles destiné à l'imputation des pertes futures.

Le capital social de la Société s'élève donc désormais à 69.343,232 euros et est composé de 69.343.232 actions de 0,001 euro de valeur nominale chacune.

Tirage de la deuxième tranche d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés d'un montant nominal total de 1 ME

Conformément au calendrier prévisionnel annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 15 novembre 2019, le Directeur général, agissant sur délégation du Conseil d'administration conférée lors de sa réunion en date de ce jour, agissant lui-même sur délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Mixte dans le cadre de sa 3ème résolution, a procédé ce jour au tirage de la deuxième tranche d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés. Cette deuxième tranche est composée de 100 OCA avec 8.333.333 BSA attachés pour un montant nominal total de 1 ME, tel que prévu par le contrat de financement conclu entre la Société et le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP, et dont les principales caractéristiques ont été exposées dans les communiqués de presse de la Société en date du 26 septembre 2019 et du 15 novembre 2019 ainsi que dans la note d'opération de la Société approuvée par l'AMF le 15 novembre 2019 sous le numéro d'approbation 19-522.

Le Conseil d'administration réuni ce jour a également émis gratuitement 800 bons d'émission au profit de l'Investisseur conformément à la délégation de compétence conférée par l'Assemblée Générale Mixte dans le cadre de sa 3ème résolution. Les Bons d'Emission obligeront l'Investisseur à souscrire, sur demande de la Société, à une tranche d'OCA avec BSA attachés à raison d'une OCA par Bon d'Emission. Les principales caractéristiques des Bons d'Emission ont été exposées dans la Note d'Opération.

Le tirage de la tranche suivante d'OCA avec BSA attachés interviendra le 16 janvier 2020 sur exercice de 100 Bons d'Emission, sous réserve de la réalisation de certaines conditions détaillées notamment dans la Note d'Opération.

Mise en oeuvre du transfert des actions d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris

Lors de sa réunion, le Conseil d'administration, agissant sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte conférée dans le cadre de sa 1ère résolution, a décidé la mise en oeuvre du projet de transfert de la cotation des actions de la Société du marché réglementé d'Euronext vers Euronext Growth.

Pour rappel, la réalisation d'un tel transfert permettrait à la Société d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille du groupe et à sa capitalisation boursière et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME. Ainsi, ce transfert de marché de cotation viserait d'une part, à permettre à la Société d'attirer des investisseurs s'intéressant aux sociétés cotées sur Euronext Growth Paris et, d'autre part, à simplifier les contraintes règlementaires s'imposant à la Société et à réduire les coûts afférents à la cotation, tout en lui permettant de continuer de bénéficier des attraits des marchés financiers.

La Société remplit aujourd'hui les conditions d'éligibilité à la procédure de transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros et une diffusion de ses titres dans le public d'un montant minimum de 2,5 millions d'euros. Ces conditions devront être remplies au jour de la demande de transfert. Par ailleurs, la Société est à jour dans ses obligations d'information sur Euronext Paris et s'assurera les services d'un listing sponsor dans le délai requis par la règlementation en vigueur.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation directe s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles, dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de transfert auprès d'Euronext SA par la Société.