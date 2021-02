Archos : résultats et évolution de la composition du conseil d'administration

Archos : résultats et évolution de la composition du conseil d'administration









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Le groupe Archos a enregistré un chiffre d'affaires de 22,8 ME en 2020, contre 35,4 ME en 2019.

Les charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) s'établissent à 9 ME, contre 16,5 ME en 2019, soit une baisse de 45%. Le résultat opérationnel courant est de -3,1 ME pour l'exercice 2020 contre -11,3 ME en 2019. Les charges et produits opérationnels non courants s'élèvent à +1,6 ME. Le groupe a ajusté les éléments bilanciels de stock et de compte clients pour l'exercice 2020.

Le résultat financier est de -1,9 ME pour l'exercice 2020 contre -1,1 ME en 2019. Il est principalement constitué du résultat de change pour -0,5 ME, de la charge sur la juste valeur des OCABSA pour 0,9 ME et du coût des intérêts financiers pour 0,4 ME.

Le résultat net consolidé est de -3,4 ME pour l'année 2020 contre -36,5 ME en 2019.

Le stock s'établit à 2,5 ME contre 3,4 ME l'année précédente. La Société compte à l'avenir maintenir un stock minimum inférieur à 3 ME afin d'éviter les coûts d'obsolescence des produits.

Les comptes clients ressortent à 4 ME, contre 11,5 ME l'année précédente, la Société ayant procédé à une revue exhaustive des comptes actifs au cours du second semestre 2020.

La trésorerie s'établit 9 ME, en hausse de 1,8 ME par rapport à l'année précédente.

Les capitaux propres sont de -5,4 ME, en amélioration de 4,5 ME par rapport à l'année précédente.

Les passifs non courants s'établissent à 9,6 ME, contre 11,9 ME l'année précédente. La restructuration de la dette de la Société envers la Banque Européenne d'investissement permettra une réduction du poste dès le premier semestre 2021.

La société a été transférée sur Euronext Growth en décembre 2020 et la présentation des comptes se fera à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2021 sous les normes françaises (règlement CRC no 99-02).

Evènements et Perspectives 2021

Archos s'est transformé depuis deux ans pour retrouver une agilité de start-up et également pour repenser son portefeuille produit et son positionnement marché. Fin avril 2021, la société conviera ses actionnaires pour dévoiler une feuille de route tout à fait nouvelle.

Modification de la composition du conseil d'administration

La société annonce avoir pris acte de la démission ce jour de cinq administrateurs, à savoir Mesdames Isabelle Crohas et Axelle Scaringella et Messieurs Jean Rizet, Jean-Michel Seignour et Henri Crohas, Président du conseil d'administration.

Il est rappelé qu'au cours de l'année 2020, sous l'impulsion de la Direction générale, la société a notamment mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (tel qu'annoncé par la société dans son communiqué de presse en date du 19 décembre 2019) et a procédé à la restructuration de sa dette à l'égard de la Banque Européenne d'Investissement (telle qu'annoncée par la société dans son communiqué de presse en date du 11 décembre 2020).

L'amélioration significative de la situation financière de la société qui en résulte, dans un contexte économique mondial pourtant incertain, a conforté Henri Crohas, fondateur de la société, ainsi que les membres du conseil d'administration qui sont proches de lui, dans leur décision de confier l'avenir d'Archos à la Direction générale actuelle et de se retirer de toutes leurs fonctions au sein de la société et, plus largement, au sein du groupe Archos.

En lien avec ces démissions, le conseil d'administration a coopté Messieurs Christian Viguié (par ailleurs Président-Directeur général de la société Delta Drone) et Cyril Chabert (avocat), respectivement en remplacement de Monsieur Henri Crohas et de Madame Isabelle Crohas, sous réserve de la ratification de leur cooptation par la prochaine assemblée générale de la Société.

Le conseil d'administration a par ailleurs nommé Monsieur Loïc Poirier, Directeur général, en qualité de Président du conseil d'administration.

Résiliation du contrat de licence exclusive relatif à la technologie PicoWan

Le départ de Monsieur Henri Crohas de la société s'accompagne de la résiliation du contrat de licence exclusive conclu le 25 juillet 2016 entre PicoWan, filiale de la société, et Monsieur Henri Crohas, en contrepartie du paiement par la Société d'une indemnité de résiliation d'un montant de 280.000 euros. La résiliation anticipée de ce contrat de licence exclusive, relatif à la technologie PicoWan, s'inscrit dans le prolongement de la réorientation de la Société et de l'amélioration de sa situation financière dans la mesure où elle entrainera des économies substantielles pour le groupe Archos qui était tenu contractuellement (i) au versement de redevances annuelles d'un montant de 50.000 euros pendant encore 14 ans le cas échéant et (ii) à la prise en charge des frais de dépôt et de maintien de brevets.