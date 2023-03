Archos : reprise des tirages dilutifs

(Boursier.com) — Archos annonce la signature, ce 7 mars, d'un avenant no4 au contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission donnant accès à des tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune (OCA), la 4e tranche d'OCA étant assortie de bons de souscription d'actions (BSA), conclu le 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP, ainsi que le tirage de la 5e tranche d'OCA.

La reprise des tirages de tranches d'OCA s'inscrit dans un contexte où le Groupe subit encore des pertes opérationnelles qui impactent la trésorerie. Le Groupe analyse par ailleurs activement des dossiers de croissance externe nécessitant de disposer de fonds disponibles.

Aux termes du contrat, le financement se décomposait jusqu'alors en un 1er engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 12 ME, entièrement émis à date, suivi d'un second engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 13 ME, soit un montant nominal maximum total égal à 25 ME.

Aux termes de l'Avenant no4, l'Engagement Initial est complété de 13 tranches supplémentaires disponibles dans le cadre de l'engagement initial, en ce compris une tranche 5 d'un montant nominal de 500 kE tirée ce 7 mars. Le montant nominal de chacune des 12 tranches suivantes de l'engagement initial serait de 250 kE, portant ainsi le montant nominal total de l'engagement initial à 15,5 ME.

Par ailleurs, le montant nominal de chacune des tranches de l'engagement additionnel est maintenu à 1 ME à l'exception de la dernière tranche d'OCA, qui sera d'un montant nominal de 500 kE.

Le montant nominal maximum total du financement prévu au contrat reste de 25 ME dans la mesure où l'avenant no4 prévoit que l'engagement additionnel ne porte plus que sur 9,5 ME de montant nominal maximum total.

Les prochaines tranches restant à tirer sont numérotées de 6 à 17. Les tirages sont prévus sur la période allant du 3 avril 2023 au 1er mars 2024.

Cependant, aux termes de l'Avenant no4, Archos et Yorkville Advisors Global LP sont convenus d'étendre la durée du contrat de 36 mois supplémentaires, soit jusqu'au 17 mars 2027...